Сборная Польши выбрала стадион на матч с Украиной

Сборная Польши определилась со стадионом на товарищеский матч с национальной командой Украины, который состоится в рамках подготовки к Евро-2024 по футболу.

Об этом сообщает Польский футбольный союз.

Игра состоится 7 июня в Варшаве на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского. На этой арене поляки также сыграют со сборной Турции (10 июня).

Отметим, что в июне у сборной Украины будут запланированы еще два спарринга. В частности, 3 июня украинцы сыграют гостевой матч против Германии в Нюрнберге на стадионе «Мак Морлок», а 11 июня встретятся с командой Молдовы в Кишиневе на стадионе «Зимбру».

Напомним, национальная команда выбрала место дислокации на период проведения финальной части континентального первенства. , Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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