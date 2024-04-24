Источник: Audi и Хюлкенберг договорились о контракте

Немецкое издание F1-Insider со ссылкой на свои источники пишет, что Нико Хюлкенберг и Audi договорились о контракте. Соглашение рассчитано на три года и вступит в силу в 2025-м.

Сообщается, что стороны согласовали все детали, и теперь осталось только поставить подпись под документом. Ожидается, что официально о контракте с Хюлкенбергом в Audi объявят до конца мая. F1-Insider утверждает, что Хюлкенберг мог выступать за Sauber уже в 2024-м, но в Haas не позволили своему гонщику досрочно расторгнуть контракт.

В ответ на просьбу прокомментировать возможный переход в Sauber/Audi в 2025 году, Нико коротко ответил: «Я не участвую в спекуляциях».

Если информация о контракте с Хюлкенбергом верна, а Карлос Сайнс примет предложение Audi, то на рынок пилотов выйдут двое действующих гонщиков Sauber – Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу. Чжоу может заинтересовать потенциальных работодателей своей связью с китайским рынком, а Боттас может предложить опыт побед и выступлений за чемпионскую команду.

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