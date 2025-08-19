FIA впервые объединит реальные гонки с виртуальными

В FIA решили объединить реальные гонки с виртуальными, и первый такой эксперимент пройдёт в следующем месяце во время шведского этапа чемпионата мира по картингу.

Организацией соревнований занимается Svenska Bilsportförbundet, национальная автоспортивная федерация Швеции, и это будет попытка наведения мостов между миром реальных гонок и Esports. Разумеется, очередной этап чемпионата мира по картингу будет основным событием уик-энда, а соревнования на симуляторах включены в программу в качестве гонок поддержки.

Начиная с 2023 года такие соревнования были официально признаны одной из автоспортивных дисциплин, включены в Международный спортивный кодекс FIA, и под эгидой федерации с успехом проходят на международном уровне.

Винсент Каро, директор FIA по кольцевым гонкам начального уровня: «Объединение соревнований по картингу с Esports в рамках чемпионата мира 2025 года подчёркивает стремление федерации расширять спектр возможностей, позволяющих людям заниматься автоспортом.

Всё оборудование, которое шведская федерация подготовит для участников соревнований, будет работать в течение всего уик-энда, поэтому болельщики и зрители, которые увлекаются виртуальными гонками, смогут попробовать на нём свои силы, причём бесплатно.

В том числе такой подход сделает посещение соревнований, проходящих под эгидой FIA, ещё более привлекательным для публики…»

