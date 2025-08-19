Карлос Алькарас – после титула на “Мастерсе” в Цинциннати: “Сейчас у меня огромная уверенность”

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в финале «Мастерса» в Цинциннати



Карлос Алькарас стал чемпионом турнира ATP Masters 1000 в Цинциннати после того, как Янник Синнер был вынужден сняться с матча, не сумев доиграть первый сет финального поединка. Этот титул стал восьмым для Алькараса на «Мастерсах» в его девятом финале. В 22 года и 3 месяца он стал вторым самым молодым игроком в истории с таким количеством трофеев после Рафаэля Надаля, а также самым молодым чемпионом Цинциннати после Энди Маррея (2008). Кроме того, Алькарас собрал все главные титулы на турнирах в США (Майами (2022), US Open (2022), Индиан-Уэллс (2023, 2024), Цинциннати (2025).

“Мне очень жаль Янника. Даже не могу представить, что он сейчас чувствует. Сняться в финале – это совсем не просто. Я хорошо его знаю, мы много раз играли за последние два года, знаю его стиль и как он может играть. Но, честно говоря, я не замечал, что он страдает в начале матча, только с третьего гейма почувствовал, что он начал ошибаться гораздо больше, чем обычно, и действовал агрессивнее, чем всегда. Тогда я понял, что что-то не так.

Я старался сосредоточиться на себе. Начал матч очень хорошо, и моей целью было сохранить этот уровень. Был доволен своей игрой, но грустно, что смог сыграть только пять геймов против Синнера. Поэтому желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь увидеть его готовым к US Open.

Что касается подготовки к финалам, то для меня ничего не меняется. Я стараюсь придерживаться тех же рутин, что и перед другими матчами. Не хочу воспринимать финал иначе, для меня это просто еще один матч. Но в конце концов ты все равно чувствуешь, что это особенный день, особенно если играешь против Янника. Может появиться больше волнения накануне вечером, но стараешься все равно настраиваться одинаково.

Здесь были быстрые корты, и на них мое ощущение игры немного другое. Можно действовать агрессивнее, и это иногда очень хорошо, ведь легче выходить к сетке или завершать розыгрыш. Но когда делаешь больше ошибок, чем привык, тогда больше расстраиваешься. Надо принять условия и продолжать играть, надеясь, что ситуация улучшится.

Здесь, в Цинциннати, мы с командой играли в боулинг, я никогда не делал этого на других турнирах. Просто стараюсь получать удовольствие с командой вне корта и немного развлекаться перед матчами. Это помогает мне потом наслаждаться игрой на корте.

Я чувствую себя очень хорошо, сейчас у меня огромная уверенность. Чувствую, что делаю все правильно – и на корте, и вне его. Просто принимаю все, что происходит, и стараюсь учиться, становиться лучшим человеком и теннисистом. За последние три-четыре месяца я пережил много важных моментов, которыми очень горжусь. И попробую сделать то же самое в Нью-Йорке. Буду готовиться так же хорошо, как и в Цинциннати, чтобы продолжать получать удовольствие от игры, как в последнее время”.



btu.org.ua