Капитан Тоттенхэма рассказал, почему решил продлить контракт

Капитан лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро рассказал, почему решил продлить контракт с клубом.
"Я очень рад, что подписал новое долгосрочное соглашение, потому что я люблю этот клуб. Для меня это фантастическое решение, поэтому мы продолжаем работать вместе с новым тренером.
Мои дети родились здесь, в Лондоне, и моя семья здесь очень счастлива. Я рад быть рядом с ними. Также я хотел бы поблагодарить наших болельщиков за ежедневную поддержку. Давайте держаться вместе".
Напомним, что Кристиан Ромеро играет за "Тоттенхэм" с 2021 года. За это время он провел 126 матчей за клуб во всех турнирах, отличившись 8 голами и 3 ассистами.