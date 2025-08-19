Капитан Тоттенхэма рассказал, почему решил продлить контракт

Капитан лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро рассказал, почему решил продлить контракт с клубом.

"Я очень рад, что подписал новое долгосрочное соглашение, потому что я люблю этот клуб. Для меня это фантастическое решение, поэтому мы продолжаем работать вместе с новым тренером.

Мои дети родились здесь, в Лондоне, и моя семья здесь очень счастлива. Я рад быть рядом с ними. Также я хотел бы поблагодарить наших болельщиков за ежедневную поддержку. Давайте держаться вместе".