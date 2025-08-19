Промоутер: «Никто с ним такого не делал в ринге. Надеюсь, это не конец»

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

Промоутер Фрэнк Уоррен надеется, что 37-летний Диллиан Уайт не завершит карьеру после поражения нокаутом от Мозеса Итаумы в первом раунде.

«Надеюсь, после такого поражения Уайт не завершит карьеру. Я готов работать с ним дальше, если он продолжит карьеру. Диллиан никогда не отказывался выходить в ринг, он участвовал в самых больших боях в Великобритании».

«Конечно, никто не делал с ним то, что сделал Итаума. Посмотрим, что он решит», – сказал Уоррен.

