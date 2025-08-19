Почему не будет гонок на трассах с искусственным поливом

Мы привыкли, что самые захватывающие гонки проходят в условиях меняющейся погоды или просто под дождём – метеорологический фактор неизбежно влияет на ход борьбы на трассе, делая её непредсказуемой. Кроме того, это даёт гонщикам возможность в полной мере продемонстрировать мастерство и показывать впечатляющие результаты даже за рулём не самых быстрых машин.

Поскольку в мире есть автодромы, оснащённые системами искусственного полива, то в ходе общения с болельщиками корреспонденту BBC Sport Эндрю Бенсону, работающему в паддоке уже больше 30 лет, был задан вопрос, увидим ли мы когда-нибудь гонки, на которых такие системы будут задействованы?

И вот что он ответил…

Когда Берни Экклстоун, бывший глава менеджмента Формулы 1, лет пятнадцать назад впервые подал такую идею, реакция была неоднозначной – это была смесь ужаса и насмешек.

Впрочем, с Экклстоуном никогда нельзя было точно понять, насколько серьёзно он говорит. В любом случае об этой идее постепенно забыли.

В Формуле 1 есть несколько краеугольных принципов, на которых основана вся её идеология, и есть смысл об этом напомнить.

Прежде всего существует общее убеждение, что каждые несколько лет надо менять правила. Обычно это делается для того, чтобы решить те или иные проявившиеся проблемы.

Например, на новый технический регламент, который вступит в силу в 2026 году, было решено перейти для того, чтобы привлечь в Формулу 1 больше автопроизводителей, поскольку существующие гибридные силовые установки считались слишком сложными, слишком дорогими, а посему применения за пределами автоспорта найти не могли.

В той ситуации была надежда, что в чемпионат мира придут Audi и Porsche, однако тогда это сделала только компания Audi.

Новый технический регламент на шасси был введён из-за того, что машины необходимо адаптировать под двигатели нового поколения, чтобы они могли работать максимально эффективно. Кроме того, правила, на основе которых в 2022 году в Формулу 1 вернулся граунд-эффект, не дали ожидаемых результатов – гонки не стали интереснее, при том что машины пришлось оснащать слишком жёсткой подвеской, и они страдали от врождённых проблем с балансом.

При этом необходимо сделать важную оговорку: считается крайне важным, чтобы Формула 1 сохранила свою изначальную природу, и разного рода искусственные затеи, даже если на них приходится соглашаться, воспринимаются как неизбежное зло. И его необходимо максимально ограничивать, чтобы не нанести ущерб сути автоспорта.

Способствующая обгонам DRS, а также электрические системы, которые сменят её в следующем году, призванные обеспечивать дополнительное ускорение при обгонах – хороший тому пример. Они никому не нравятся, но считается, что применять их необходимо, чтобы хотя бы сделать возможными обгоны в условиях, когда доминирует такой фактор, как эффективная аэродинамика.

В этом контексте сложно представить, что в Формуле 1 может быть принято коллективное решение, допускающее применение искусственных систем полива трассы. Кроме того, с гонками в условиях дождя и без того достаточно много проблем, связанных с плохой видимостью, безопасностью и т.д.

