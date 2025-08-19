Рейтинг WTA. Швёнтек поднялась на второе место после титула в Цинциннати, Ито и Йович начинают неделю с личными рекордами

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг
Новая чемпионка турнира WTA 1000 в Цинциннати Ига Швёнтек вернулась на вторую строчку рейтинга впервые с начала мая. Жасмин Паолини, которая уступила в решающем матче, поднялась на восьмое место.
ТОП-10 рейтинга WTA (на 18.08.2025)
1. Арина Соболенко (-) – 11225 очков
2. Ига Швёнтек (Польша) – 7933 очка (+1)
3. Коко Гауфф (США) – 7874 очка (-1)
4. Джессика Пегула (США) – 4903 очка
5. Мирра Андреева (-) – 4733 очка
6. Мэдисон Кис (США) – 4699 очков
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4433 очка
8. Жасмин Паолини (Италия) – 4116 очков (+1)
9. Аманда Анисимова (США) – 3869 очков (-1)
10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3663 очка
>>> Свитолина сохранила свои позиции в топ-15, Костюк и Ястремская немного ухудшили свое положение перед стартом на US Open
Личные рекорды теннисисток из топ-100:
14. Екатерина Александрова (-)
40. Джессика Боусас Манейро (Испания)
76. Ива Йович (США)
82. Аой Ито (Япония)
91. Леолия Жанжан (Франция)
Чемпионская гонка WTA (на 18.08.2025)
1. Арина Соболенко (-) – 7610 очков
2. Ига Швёнтек (Польша) – 7103 очка
3. Коко Гауфф (США) – 4944 очка
4. Мэдисон Кис (США) – 4440 очков
5. Мирра Андреева (-) – 4059 очков
6. Аманда Анисимова (США) – 3608 очков
7. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3511 очков (+1)
8. Джессика Пегула (США) – 3430 очков (-1)
9. Жасмин Паолини (Италия) – 3396 очков
10. Элина Свитолина (Украина) – 2596 очко
*квалифицировались на Итоговый турнир
> РЕЙТИНГ WTA на 18 августа 2025 года | одиночный разряд
> РЕЙТИНГ WTA на 18 августа 2025 года | парный разряд