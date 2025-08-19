Рейтинг WTA. Швёнтек поднялась на второе место после титула в Цинциннати, Ито и Йович начинают неделю с личными рекордами

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг



Новая чемпионка турнира WTA 1000 в Цинциннати Ига Швёнтек вернулась на вторую строчку рейтинга впервые с начала мая. Жасмин Паолини, которая уступила в решающем матче, поднялась на восьмое место.

ТОП-10 рейтинга WTA (на 18.08.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 11225 очков

2. Ига Швёнтек (Польша) – 7933 очка (+1)

3. Коко Гауфф (США) – 7874 очка (-1)

4. Джессика Пегула (США) – 4903 очка

5. Мирра Андреева (-) – 4733 очка

6. Мэдисон Кис (США) – 4699 очков

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4433 очка

8. Жасмин Паолини (Италия) – 4116 очков (+1)

9. Аманда Анисимова (США) – 3869 очков (-1)

10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3663 очка

>>> Свитолина сохранила свои позиции в топ-15, Костюк и Ястремская немного ухудшили свое положение перед стартом на US Open

Личные рекорды теннисисток из топ-100:

14. Екатерина Александрова (-)

40. Джессика Боусас Манейро (Испания)

76. Ива Йович (США)

82. Аой Ито (Япония)

91. Леолия Жанжан (Франция)

Чемпионская гонка WTA (на 18.08.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 7610 очков

2. Ига Швёнтек (Польша) – 7103 очка

3. Коко Гауфф (США) – 4944 очка

4. Мэдисон Кис (США) – 4440 очков

5. Мирра Андреева (-) – 4059 очков

6. Аманда Анисимова (США) – 3608 очков

7. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3511 очков (+1)

8. Джессика Пегула (США) – 3430 очков (-1)

9. Жасмин Паолини (Италия) – 3396 очков

10. Элина Свитолина (Украина) – 2596 очко

*квалифицировались на Итоговый турнир

> РЕЙТИНГ WTA на 18 августа 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ WTA на 18 августа 2025 года | парный разряд



