Паула Бадоса – перед матчем против Украины в Кубке Билли Джин Кинг: “Важно действовать как команда, с хорошей гармонией между всеми нами”

20-я ракетка мира Паула Бадоса высказалась о перспективах сборной Испании на победу в Кубке Билли Джин Кинг.



“Я вижу много различных вариантов для сборной Испании. Джессика Боусас Манейро и Кристина Букша демонстрируют очень высокий уровень, особенно в последние месяцы, и я в них очень верю.

Этот турнир не похож на другие – к нему нужен иной подход. Важно действовать как команда, с хорошей гармонией между всеми нами”, – приводит слова Бадосы издание Punto de Break.

Отметим, что для Паулы Бадосы это будет первый турнир с Уимблдона. Она не выступала из-за проблем со спиной.

Напомним, что в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг Испания сыграет 17 сентября против сборной Украины. Помимо Бадосы за Испанию сыграют Джессика Боусас Манейро, Кристина Букша, Алена Большова и Лейра Ромеро Гормас. В составе сборной Украины на турнире выступят Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила и Надежда Киченок.



btu.org.ua