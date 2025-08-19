Прогноз и где смотреть матч ЛЧ «Селтик» — «Кайрат» 20.08.25

20 августа 2025 года состоится важнейший матч первого раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, в котором шотландский «Селтик» примет казахстанский «Кайрат». Это историческое событие, так как команды встретятся впервые в рамках еврокубков. Ожидается, что обе команды будут бороться за место в основной части турнира. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на astanatimes.kz.

Когда и где смотреть матч «Селтик» — «Кайрат»?

Матч состоится 20 августа 2025 года. Начало игры по казахстанскому времени — 23:50, по киевскому времени — 22:00. Трансляцию встречи можно будет посмотреть на платформе MEGOGO для зрителей Украины, а также на сайте qazsporttv.kz для зрителей в Казахстане.

Статистика «Селтика» в еврокубках

«Селтик» будет стремиться попасть в основную сетку Лиги чемпионов в 14-й раз. Команда уже имеет рекордные достижения в еврокубках, с 13 попаданиями в основной этап турнира. Также клуб стремится к своей четвертой победе подряд в плей-офф. Последний раз шотландцы играли в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2024/25, где проиграли «Баварии» с общим счётом 2:3.

Путь «Кайрата» к Лиге чемпионов

«Кайрат» из Алматы переживает своё третье участие в Лиге чемпионов. Несмотря на богатую историю, клуб еще не смог преодолеть квалификацию в основную часть турнира. В последних сезонах, команда не добивалась побед на выезде в квалификации турнира. В этом сезоне «Кайрат» имеет шанс улучшить свою статистику и пробиться в основной этап.

Ключевая статистика

«Селтик» — это клуб, который принимает участие в Лиге чемпионов уже 40-й раз. Для «Кайрата» это всего третье участие в отборе турнира. По статистике, «Селтик» имеет отличные результаты в домашних матчах, выиграв 5 из 6 последних встреч в плей-офф Лиги чемпионов. В то же время «Кайрат» не может похвастаться победами на выезде в последних семи играх еврокубков.

Прогноз на матч

Букмекеры однозначно ставят на победу «Селтика», оценивая шансы на победу хозяев поля на уровне 86-87%. Победа «Кайрата» оценивается коэффициентом 17-19, что соответствует вероятности 6-7%. Ожидается, что «Селтик» победит с разницей в два мяча и что будет забито более 3.5 голов.

Напомним, мы также писали о том, что капитан Тоттенхэма рассказал, почему решил продлить контракт.