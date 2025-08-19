«Хочу быть чемпионом». Дюбуа подтвердил увольнение тренера после Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Супертяж Даниэль Дюбуа подтвердил, что решил попрощаться с тренером Доном Чарльзом после поражения от Александра Усика в поединке за все титулы.

«Я хочу поблагодарить тренера Дона Чарльза за ту работу, которую он сделал за последние 18 месяцев. Я ему благодарен, однако чувствую, что мне нужны изменения и свежий подход для новой фазы в моей карьере. Я хочу снова стать чемпионом».

«Скоро объявлю, кто будет моим тренером», – сказал Дюбуа.

Боксер без шансов уступил нокаутом Александру Усику и потерял титул IBF, который завоевал в поединке с Энтони Джошуа.

sport.ua