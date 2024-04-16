Девять голов за четыре матча. Коул Палмер — лучший бомбардир АПЛ

Рейтинг бомбардиров АПЛ

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Коул Палмер забил четыре гола "Эвертону" и вышел на первое место в рейтинге бомбардиров АПЛ, догнав Холанда. У вингера "Челси" — 20 голов и 9 ассистов за 28 матчей, у норвежца — 20 голов и 5 ассистов за 26 матчей.

Палмер в последних четырех матчах наколотил девять голов и отдал одну результативную передачу. Для молодого англичанина это самый результативный сезон в карьере.

№ Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее 1 Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" 20 (4) 26 0.77 2 Коул Палмер "Манчестер Сити" / "Челси" 20 (9) 28 0.71 3 Олли Уоткинс "Астон Вилла" 19 32 0.59 4 Александер Исак "Ньюкасл" 17 (4) 24 0.71 5 Мохамед Салах "Ливерпуль" 17 (5) 26 0.65 6 Доминик Соланке "Борнмут" 17 (1) 32 0.53 7 Сон Хын Мин "Тоттенхэм" 15 (1) 29 0.52 8 Джеррод Боуэн "Вест Хэм Юнайтед" 15 31 0.48 9 Филип Фоден "Манчестер Сити" 14 30 0.47 10 Букайо Сака "Арсенал" 14 (5) 30 0.47

Напомним, "Манчестер Сити" летом 2023 года продал своего воспитанника "Палмера" в "Челси" за 47 млн. евро, сейчас он оценивается в 55 млн. евро — по данным Transfermarket.

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