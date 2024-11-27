Экс-соперник Усика остался без соперника. Известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Британский боксер Дерек Чисора (35–13, 23 КО) должен был выйти на ринг 8 февраля – планировалось, что он сразится с американцем Джарреллом Миллером (26-1-2, 22 КО).

Издание talkSPORT сообщает, что бой находится под угрозой срыва, так как боксеры не могут договориться о финансовой стороне вопроса. Промоутер Чисоры готов организовать своему подопечному поединок с другим соперником и уже начал искать подходящие варианты.

Дерек не хочет переносить бой, поэтому 8 февраля точно выйдет в ринг. Команда британского спортсмена сообщила журналистам, что имя нового соперника объявят в течении ближайшей недели.

Последний раз Чисора дрался 27 июля 2024 года, когда сенсационно одолел соотечественника Джо Джойса (16–2) единогласным решением судей.

Украинским болельщикам Дерек известен поединком с чемпионом Александром Усиком – в октябре 2020 года проиграл в конкурентном бою (UD 12).

sport.ua