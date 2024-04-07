Черноморец в большинстве своем выиграл у Александрии в матче 23 тура УПЛ

Фото:Александр Приходько

Одесский Черноморец в близком матче победил Александрию, которая с 18 минуты играла в меньшинстве, в 23 туре Украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу сезона-2023/24.

Игра завершилась со счетом – 3:2 в пользу одесситов. Но александрийцы сумели отквитать два гола при счете 3:0 в пользу соперника.

Александрия пропустила два гола от Черноморца и осталась в меньшинстве уже к 18-й минуте. Отличились забитыми мячами Богдан Бойчук и Илья Путря. Подвел команду из Кировоградской области португальский легионер Мигель Феррейра, получивший красную карточку.

Потом пропустила еще и третий гол от Виталия Ермакова. Но гости не остановились и продолжили сопротивляться команде Романа Григорчука.

Еще до перерыва александрийцы отквитали один гол усилиями воспитанника Динамо Артема Шулянского. А во втором тайме забил Александр Беляев, сократив отставание собственной команды в счете до минимального.

Украинская Премьер-лига по футболу, 23 тур Одесса, 7 апреля Черноморец – Александрия 3:2 (3:1) : 1:0 — 10' Бойчук, 2:0 — 18' Путря, 3:0 — 44' Ермаков, 3:1 — Шулянский, 3:2 — 52' Беляев

Одесситы занимают 8-е место, а подопечные тренера Руслана Ротаня, по совместительству готовящего олимпийскую сборную Украины к выступлению в Париже, занимают 11-е место в турнирной таблице УПЛ.

В других матчах дня Колосс сыграет с клубом Металлист 1925, а в центральной игре тура встретятся Шахтер и Движение. Напомним, накануне Верес разгромно победил Оболонь.

champion.com.ua