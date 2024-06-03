Джошуа высказался о дальнейшей карьере Уайлдера после поражения Чжилею

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа поделился мнение о поражений Деонтея Уайлдера в бою с Чжаном Чжилеем.

«Разочарован ли я поражением Деонтея Уайлдера? Нет. Это то, что есть…

Если хочет, пусть возвращается, но у него есть семья и жизнь вне бокса… Если Деонтей снова захочет драться, то дайте ему еще один шанс. Но рано или поздно батюшка Время тебя победит, как и всех», – заявил Джошуа.

Как известно, 1 июня в Саудовской Аравии Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера в пятом раунде поединка.

Ранее Чжан Чжилей назвал потенциальных соперников после победы над Уайлдером.

sport.ua