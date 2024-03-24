Тото Вольфф: Неудачная гонка в конце сложного уик-энда

Гонка в Мельбурне закончилась для Mercedes двойным сходом. Льюис Хэмилтон выбыл из борьбы после отказа мотора, а Джордж Расселл попал в аварию на последнем круге из-за действий Фернандо Алонсо.

Тото Вольфф, руководитель команды: «Неудачная гонка в конце сложного уик-энда. Приняв смелое решение стартовать на шинах Soft, Льюис поначалу добился хорошего прогресса. К сожалению, вскоре гонка для него закончилась из-за поломки. Мы отправим силовую установку на базу и выясним, что стало причиной.

Для Джорджа было очевидно, что Алонсо затормозил раньше, чем на предыдущих кругах. Никто не испытывает положительных эмоций по поводу того, в каком положении мы сейчас находимся, но мы сосредоточены на том, чтобы изменить ситуацию, сохраняя спокойствие и выдержку. На примере других команд мы видим, что если всё делать правильно, ситуация может быстро измениться. Именно к этому мы и стремимся».

Джордж Расселл (17-й): «К счастью, я в порядке после аварии. Не знаю, как объяснить, что произошло. Я ехал в пяти десятых за Фернандо за 100 метров до поворота, а потом расстояние резко сократилось и я упёрся в его машину. Было видно, что он затормозил раньше, чем на предыдущих кругах, а затем снова нажал на газ. Я этого не ожидал, и это застало меня врасплох. Я врезался в стену, и несколько секунд после этого прошли драматично.



Это был разочаровывающий конец сложной гонки. Темп не соответствовал ожиданиям. Мы показывали хорошее время на круге, но нужно работать, чтобы догнать тех, кто впереди. Мы постараемся улучшить ситуацию за оставшиеся две недели до Гран При Японии».



Льюис Хэмилтон (сход): «Гонка складывалась нормально, пока не отказала силовая установка. В Мельбурне сложно обгонять, но я отыграл несколько мест после старта на Soft. Очень жаль, что пришлось сойти. Я нажал педаль газа, но мотор просто отключился. Такое случается.



Мы будем улучшать машину по ходу сезона. Мы уже делали это в предыдущие годы, и я уверен, что мы сделаем это снова. Тяжело, что сейчас мы не так конкурентоспособны, как хотелось бы, но мы будем продолжать упорно работать. Полагаю, в краткосрочной перспективе нам будет сложно бороться за более высокие места, но мы посмотрим, что получится в среднесрочной перспективе».

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