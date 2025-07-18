Финал Кубка Украины пройдет 20 мая

Украинская ассоциация футбола официально объявила дату проведения финального матча Кубка Украины сезона 2025. Как сообщается на сайте УАФ, решающая игра престижного национального турнира состоится 20 мая. Точное место проведения матча пока не определено, об этом организаторы обещают сообщить дополнительно ближе к дате события. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

В рамках розыгрыша Кубка Украины запланированы 67 матчей, которые пройдут в течение семи раундов: от квалификационного этапа до финала. В соревнованиях примут участие 68 команд из разных дивизионов, включая клубы украинской Премьер-лиги, Первой и Второй лиг.

В структуре турнира предусмотрены следующие стадии:

квалификационный раунд;

турнирный этап (с 1/32 до 1/2)

финал.

Одним из нововведений этого сезона стало увеличение призового фонда на 25%. Украинская ассоциация футбола отмечает, что теперь 70% призовых выплат получит команда-хозяин поля в конкретном матче, а 30% — команда гостей. Этот шаг направлен на дополнительную мотивацию клубов и поддержку спортивной инфраструктуры в регионах.

«Фінал Кубка України завжди викликає великий інтерес серед уболівальників, незалежно від складу фіналістів. Це справжнє футбольне свято», — подчеркнули в пресс-службе УАФ.

Кубок Украины традиционно считается одним из главных футбольных турниров страны наряду с чемпионатом УПЛ. Его победитель получает право выступить в еврокубках и бороться за Суперкубок Украины в следующем сезоне.

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