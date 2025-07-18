Брайан Мединa стал игроком португальской «Тонделы»

Колумбийский защитник Брайан Мединa определился с новым клубом. Как сообщает пресс-служба португальской команды в социальных сетях, 23-летний центральный защитник подписал полноценный контракт с «Тонделой». Соглашение рассчитано до лета 2030 года. Материал подготовила редакция euro.com.ua

Ранее в СМИ активно обсуждали возможный переход Брайана Медины в киевское «Динамо». Украинские источники утверждали, что чемпион Украины даже направил официальное предложение по трансферу футболиста. Однако сам игрок выбрал продолжение карьеры в Португалии.

В прошлом сезоне Мединa выступал за клуб «Америка де Кали», представляющий чемпионат Колумбии. В рамках всех турниров он провёл 20 матчей, однако не отметился результативными действиями. Несмотря на это, игрок привлек внимание европейских скаутов благодаря стабильной игре в обороне и надежности на позиции центрбека.

По информации Transfermarkt, актуальная рыночная стоимость Медины составляет 900 тысяч евро. Португальская «Тондела», которая в последние сезоны борется за возвращение в элитный дивизион, надеется усилить оборону за счет этого трансфера.

«Я рад присоединиться к новому клубу и готов сделать все возможное для его успехов. Уверен, что впереди нас ждет немало ярких матчей и побед», — цитирует слова футболиста пресс-служба «Тонделы».

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