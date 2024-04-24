Два игрока Движения могут перейти в клуб Серии А

ФК Движение

Защитник Виталий Роман и выступающие за львовское Движение вратарь Дмитрий Ледвий могут перейти в Удинезе.

Об этом сообщает Sport24.ua.

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Отмечается, что итальянский клуб начал следить за защитником еще после матчей при юношеской Лиге чемпионов против Интера и Милана. Им понравилась универсальность футболиста, который может сыграть на обоих флангах.

В процессе изучения Романа, скауты Удинезе также обратили внимание на голкипера Дмитрия Ледвия, который в текущем сезоне сыграл 23 матча, пропустил 21 мяч и провел 7 «сухих» поединков.

В настоящее время итальянская команда находится на 17 строчке и рискует снизиться в классе.

Напомним, в матче 25 тура Украинской Премьер-лиги Движение сыграло вничью с Минаем и остался на пятом месте турнирной таблицы.

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