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Футбол

Хавбек Баварии Мусиала назвал главных фаворитов Евро-2024

Звезда мюнхенцев ответил на вопрос журналистов Marca

Хавбек Баварии Мусиала назвал главных фаворитов Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джамал Мусиала оценил шансы участников грядущего чемпионата Европы-2024.

    "Франция, вероятно, всегда фаворит. Затем идёт Англия, у которой есть много игроков высочайшего уровня. То же самое можно сказать и про Испанию. За этим турниром будет интересно наблюдать, потому что каждый раз появляется одна или две команды, которые преподносят сюрприз. Это отличная возможность для каждой страны", — сказал немец.

    Напомним, летом Германия сыграет на домашнем Евро. В одной группе с "Бундестим" оказались сборные Венгрии, Швейцарии и Шотландии.

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