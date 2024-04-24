Хавбек Баварии Мусиала назвал главных фаворитов Евро-2024

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Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джамал Мусиала оценил шансы участников грядущего чемпионата Европы-2024.

"Франция, вероятно, всегда фаворит. Затем идёт Англия, у которой есть много игроков высочайшего уровня. То же самое можно сказать и про Испанию. За этим турниром будет интересно наблюдать, потому что каждый раз появляется одна или две команды, которые преподносят сюрприз. Это отличная возможность для каждой страны", — сказал немец.