Фьюри рассказал, что планирует делать после второго поражения от Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Супертяж Тайсон Фьюри после второго поражения от Александра Усика планирует сосредоточиться на рождественских и новогодних праздниках, проводя время с семьей.

«Я теперь поеду домой, у меня будет отличное Рождество. Я был вне дома три месяца, я готовился в тренировочном лагере. Так что буду дома, буду наслаждаться жизнью».

«Как я говорил, Усику сделали подарок на Рождество, но это не его вина. Я его поздравил, а теперь буду радоваться жизни дома», – сказал Фьюри.

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sport.ua