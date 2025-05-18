Приедор (M15). Белинский стал чемпионом турнира ITF в одиночном и парном разрядах

Украинский теннисист Вячеслав Белинский стал чемпионом соревнований ITF M15 в Боснии и Герцеговине сразу в двух разрядах



В финале одиночного турнира Белинский (№495 АТР), получивший первый номер посева, сегодня переиграл пятого сеяного бельгийца Джека Логе (№715 АТР) – 7:6(3), 6:2. Поединок продолжался чуть более 1,5 часов, за которые Белинский допустил одну двойную ошибку, проиграл три гейма на своей подаче и сделал пять брейков.

Путь к титулу:

R1: Габриэле Мария Ноче (Италия) 6:1, 6:1

R2: Федерико Гуардуччи (Италия, Q) 6:0, 6:2

QF: Тилен Ковач (Словения, LL) 6:3, 6:1

SF: Душан Обрадович (Сербия, 3) 6:2, 6:2

FR: Джек Логе (Бельгия, 5) 7:6(3), 6:2

21-летний Вячеслав Белинский десятый раз дошел до финала на турнире ITF в одиночном разряде и седьмой раз стал чемпионом. В этом сезоне украинец провел второй финальный поединок – в середине марта он завоевал титул в Ровини (Хорватия).

За свою победу в одиночном турнире Вячеслав Белинский заработал 2160 долларов призовых и 15 рейтинговых очков.

В Приедоре Белинский также выступал в парном турнире (вместе с Яшей Шайрычем из Польши) и также сумел стать победителем соревнований, завоевав свой восьмой парный титул ITF (первый в этом сезоне).

Путь к титулу:

R1: Иван Билетич/Петар Билетич (Босния и Герцеговина, WC) 6:2, 6:3

QF: Фатих Сисич/Антонио Вольявец (Босния и Герцеговина/Хорватия) 7:5, 6:2

SF: Неманья Малешевич/Владан Тадич (Босния и Герцеговина) 6:4, 6:4

FR: Арьян Лакшманан/Габриэле Мария Ноче (Индия/Италия, 1) 6:4, 6:3

Победа в парном турнире принесла Белинскому 465 долларов призовых и 15 очков в парный рейтинг.



btu.org.ua