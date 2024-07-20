Джейк сразится с Перри, пока Тайсон лечится. Чего ждать от боя?

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В ночь на 21 июля в США возвращается в ринг блогер и боксер тяжелого веса (до 90,7 кг) Джейк Пол (9-1, 6 КО). Планировалось, что летом он проведет свой самый громкий поединок против легендарного Майка Тайсона. Однако, не сложилось – здоровье Майка ухудшилось и противостояние перенесли.

Дату и бой все же отменять не стали. Все-таки к вечеру готовились и другие боксеры. А значит, надо было найти замену. И она получилась интересной – Майк Перри, который неплохо, но не более того, выступал в UFC, но лучше проявил себя в боях на голых кулаках.

Джейк должен был создать исторический прецедент боем против Тайсона. А теперь не факт, что противостояние произойдет

К противостоянию между Джейком Полом и Майком Тайсоном можно относиться по-разному. Бой действительно получил много негатива на старте. И еще больше, когда получил статус официального.

Фанатов бокса смущают много факторов. К примеру, возраст Майка. Как человек, которому скоро 60 лет, может получить официальное разрешение проводить полноценные профессиональные поединки? Или, например, стоит ли Тайсону добивать свой рекорд возможным поражением от блогера? Все же Джейк, стоящий рядом в списке с тем же Ленноксом Льюисом, вызывает вопросы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон и Джейк Пол

Но с другой стороны, это было бы, безусловно, историческое шоу. Во-первых, официальное возвращение Майка. Это, конечно, очень спорная тема, но Тайсон даже с Роем Джонсом не бился официально. Во-вторых, это был бы первый боксерский вечер, который бы транслировали на Netflix. А кроме Пола и Тайсона, там все же планировали и другие бои. Та же Аманда Серрано получила новую, абсолютно уникальную для себя аудиторию.

Однако статус боя – официально перенесен. Из-за язвы Тайсона и общих проблем со здоровьем. Вернутся ли они к такому противостоянию всерьез – непонятно. Потому что вряд ли здоровье Майка станет сильно лучше.

А еще, потому что сам Пол много говорит о чемпионском титуле. Но не так много для этого делает. Победы над Боурлендом и Огастом интересны, но никак не приближают боксера к чемпионскому званию. А победы над бойцами ММА и Майком Тайсоном – тем более.

Однако альтернатива Майку выбрана интересная. Хоть и малоперспективная, но Майк Перри, во-первых – Майк. А во-вторых – упорный боец, который точно не планирует сдаваться просто так и получать свой чек.

Конечно, оценивать его карьеру очень сложно. Она состоит точно из трех элементов. А может, и больше. Была у Перри попытка отбоксировать по правилам бокса. Один поединок Майк проиграл – середняку ​​Кеннету МакНилу в 2015 году. Да еще нокаутом в финальном четвертом раунде.

Карьера в ММА тоже не такая, чтобы сильно звездная. Были встречи с тем же Дональдом Серроне. Но вообще Майк – не самый звездный и далеко не самый топовый боец ​​UFC в истории. Достаточно яркий, упрямый, возможно. Но звезд с неба не хватал.

А вот в кулачных боях наконец-то он зажег. Сейчас его рекорд там 5-0. Побиты были исключительно бывшие бойцы ММА. Но вообще Майк уже стал звездой промоушена Bare Knuckle даже без титула. Все же столь уверенно карьера бывших бойцов ММА там складывается редко. Увереннее там выглядит разве что Конор Макгрегор, ставший совладельцем промоушена.

Так что с этой стороны выбор Перри – умный. Он молод – всего 32 года. При этом точно имеет узнаваемое имя. Он в хорошей физической форме, потому что постоянно выступает. И при этом выступает именно в единоборстве, похожем на бокс. Как ни крути, но ММА не похож на бокс.

Конечно, есть уникальные спортсмены, которые могут и там, и там выглядеть хорошо. Тот же Андерсон Сильва. Или даже Нейт Диас, давший Джейку классный бой. Но в основном ударная техника ММА и бокса – разная. Что уж говорить о том, что в первом случае есть вероятность попасть в борьбу, потому и защитная техника отличается.

Поэтому такой вариант замены Майка Тайсона выглядит разумно, интересно и в пределах того, что против Тайсона все же, возможно, придется драться, ограниченно опасно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Перри

Кто фаворит?

Джейк Пол – ощутимый фаворит у букмекеров. На него можно поставить за 1.23. На его оппонента Майка Перри – за 4.25.

Главный минус экс-бойца ММА здесь – в его габаритах. Все это время Джейк готовился к бою в супертяжелом весе. Он собирался весить более ста килограммов и сразиться с таким же Майком Тайсоном.

Перри же – меньший парень. Он никогда не весил сто килограммов, а боевой вес в кулачных боях – чуть больше 80 килограммов. Около 83-84 кг. Это, все-таки, огромная разница.

То же касается и прочих габаритов. Джейк, конечно, не самый крупный крузервейтер планеты, но имеет 185 сантиметров роста и 193 см размаха рук. Перри может ответить только 178 см и 180 см соответствующих характеристик.

Так что у нас есть боксерский поединок между молодым парнем, который все, что делает – это боксирует против профессионального спортсмена, который имеет единственный бой в боксе, где он проиграл нокаутом. При этом первый спортсмен ощутимо больше второго. Даже в рамках крузервейта Джейк весит почти на десять килограммов больше Майка.

Единственное, на что может рассчитывать Перри – это свое упрямство и сила характера. На то, что он ворвется на ближнюю и забьет оппонента серией попаданий. Это было бы эпично. Но верите ли вы в это?

1.23

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4.25

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