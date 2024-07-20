Риккардо: К концу дня настроение заметно улучшилось

В Visa RB называют итоги дня обнадёживающими, хотя это относится только к Даниэлю Риккардо, тогда как его напарнику помешали проблемы с настройками машины.

Даниэль Риккардо (8-й): «Я очень доволен тем, чего нам удалось добиться к концу дня в плане ощущений за рулём, баланса машины и, разумеется, результатов. После второй тренировки настроение у меня было намного лучше по сравнению с тем, как наши дела обстояли в первой сессии, когда я чувствовал, что с машиной ещё надо поработать.

Вторую тренировку мы провели вполне уверенно, мне было комфортно за рулём как с небольшой топливной нагрузкой, так и с полным баком. Хотя это лишь свободные заезды, но пятница была одной из удачных.

Завтра нас ждёт новый день, мы займёмся поиском тонких настроек и продолжим работу».

Юки Цунода (19-й): «В целом для команды день неплохой, и первую тренировку мы провели нормально. Но вторая прерывалась из-за проблем с машиной, поэтому днём план работы на трассе пришлось несколько изменить. Когда все проводили длинную серию, я пытался хотя бы один круг проехать без всяких сложностей.

Но команда работает довольно уверенно, поэтому у всех позитивный настрой».

Алан Пермейн, гоночный директор: «День был только наполовину удачным. К сожалению, во второй сессии на машине Юки обнаружилась проблема с настройками передней подвески. Мы выяснили её причины, но не смогли быстро ликвидировать, поэтому можно сказать, что во второй половине дня ему вообще не удалось нормально поработать.

Но Даниэль был очень доволен своей машиной. Похоже, он способен показывать хорошую скорость, и мы знаем, что Юки тоже должен быть на этом же уровне, и к завтрашнему дню он подтянется. В целом можно сказать, что итоги дня обнадёживают, хотя поводы для некоторого расстройства тоже были».

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