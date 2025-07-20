Матчи Полесья и Санта-Коломы будут транслироваться бесплатно

Болельщики смогут посмотреть поединки житомирской команды против ФК "Санта-Колома" во втором квалификационном раунде Лиги Конференций бесплатно на "Київстар ТБ".

Просмотр доступен с любого удобного устройства – смартфона, планшета, компьютера, Smart TV или через браузерную версию сервиса. Все трансляции будут размещены в разделе "Спорт", где также доступно обновленное расписание матчей, анонсы событий и удобная навигация.

Старт второй в истории "стаи" еврокубковой кампании начнется в четверг, 24 июля, в 20:00.

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