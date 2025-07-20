Connect with us
Футбол

Драматический четвертьфинал женского Евро. Франция и Германия долго не могли определить победителя

Драматический четвертьфинал женского Евро. Франция и Германия долго не могли определить победителя

    • В последнем четвертьфинале женского Евро встречались сборные Франции и Испании.

    Германия в начале матча осталась в меньшинстве – защитница Хендрих получила прямую красную карточку. Арбитр назначила сборной Франции пенальти, и номинальные хозяева реализовали его.

    Меньшинство не стало препятствием для Германии. Спустя 10 минут гости сравняли счёт. Франция могла уйти на перерыв лидерами, но арбитр отменила гол. Забитый на 40-й минуте.

    "Качели" начались во втором тайме. Сначала Франция забила, но из положения вне игры. Судья отменила гол после просмотра. Через 10 минут сборная Германии не реализовала заработанный пенальти.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Игра перешла в экстра-таймы, а после – в серию пенальти. Вратарь сборной Германии Бергер отбила пенальти французов, а после забила за свою команду.

    Германия прошла в полуфинал. За этот матч можно только поаплодировать.

    Женский Евро. 1/4 финала. Базель

    Франция – Германия 1:1 (5:6 по пен)

    Голы: Гейоро (15) – Нюскен (25)

    Нереализованный пенальти: Нюскен (Германия, 69)

    Серия пенальти:

    ü Минге (0:1), ûМажри (0:1), ü Далльман (0:2), ü Каршауи (1:2), ü Кнак (1:3), üМаляр (2:3), û Дабриц (2:3), ü Балтимор (3:3), ü Бергер (3:4), ü Жан-Франсуа (4:4), ü Бюль (4:5), ü Ндогала (5:5), ü Нюскен (5:6), û Сомбат (5:6)

    Удаление: Гендрих (Германия, 13)

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis