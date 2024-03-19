Луцкая команда в четвертьфинале плей-офф встретится с БК Ровно

Старый Луцк обыграл Запорожье в матче заключительного бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 74:70.

Большую часть времени на площадке происходила равная борьба. Запорожцы лидировали после первой половины встречи. Ключевой стала третья четверть, которую луцкая команда выиграла с перевесом +14 очков.

MVP матча стал Маркиз Джексон, который набрал 24 очка, 9 подборов и 8 передач. В составе Запорожья отметим Максима Никитина, который записал на свой счет 26 очков.

Старый Луцк завершил регулярный сезон на седьмом месте. Запорожье разместилось на четвертой строчке Суперлиги.

В четвертьфинале Старый Луцк сыграет с БК Ровно, Запорожье встретится с Черкасскими Мавпами. Первые поединки плей-офф Суперлиги пройдут 26 марта.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Запорожье — 74:70 (12:15, 19:23, 30:16, 13:16)

Старый Луцк: Джексон (24 + 9 подборов + 8 передач + 3 перехвата), Томас (19 + 7 подборов), Коцько (6 + 4 передачи + 3 перехвата), Липовцев (3 + 6 подборов + 3 передачи), Дюпин (2), Прозапас (9), Десна (3), Бедлинский (2)

Запорожье: Никитин (26 + 6 подборов), Хохонык (11 + 12 передач + 6 подборов), Морозов (10), Быков (5), Буц (13 + 5 подборов), Покоенко (2), Величко (2), Дмитренко (1), Джерихов (0+5 подборов)

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