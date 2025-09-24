Разгром в первом матче. Кременчуг и Сокол стартовали в Кубке Украины

ХК Кременчуг

Новый сезон в украинском хоккее стартовал матчем между Соколом и Кременчугом в Кубке Украины.

Встреча завершилась уверенной победой действующего чемпиона Кременчуга со счетом 5:0 – дубль оформил Артем Целогородцев, еще по шайбе забросили Пиддубный, Кривенко и Кривошапкин, а Лялька сделал два ассиста.

В турнире еще сыграют Днепр и Одещина, а команды за три дня проведут по три матча, а затем две лучшие команды выйдут в финал.

В 17:00 свою игру начнут Днепр и Одещина.

Кубок Украины. 1-й тур

Сокол – Кременчуг 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Шайбы: 18:46 Целогородцев – 0:1, 27:15 Пиддубный – 0:2, 40:47 Целогородцев – 0:3, 41:55 Кривенко – 0:4, 46:52 Кривошапкин – 0:5

Вратари: Петров (Макаренко) – Захарченко

sport.ua