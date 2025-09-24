Карлос Алькарас: “Это лучший сезон в моей карьере, думаю, что очень вырос как игрок на корте”

Первая ракетка мира Карлос Алькарас провел медиа-день накануне турнира ATP 500 в Токио, где он выступит впервые



Соперничество Карлоса Алькараса и Янника Синнера уже считают историческим. Их матчи собирают наибольшее внимание публики. После победы испанца над Синнером в финале US Open, первая ракетка мира не только укрепил свое лидерство в рейтинге, но и рассказал, как видит развитие этой дуэли:

“Я знаю, что Янник изменится. Он сделает определенные выводы после нашего последнего матча. Это то же самое, что делал я, когда несколько раз проигрывал ему – пытался стать лучшим игроком. В следующий раз я ожидаю от него изменений и должен быть готов к этому. Я попробую преодолеть изменения, которые внесет Янник в свою игру. Думаю, наше соперничество становится все более интересным и для нас, и для тенниса”.

Сезон-2025 стал лучшим в карьере Алькараса: он уже одержал 62 победы и завоевал семь титулов, среди которых – Ролан Гаррос и US Open. Испанец считает этот год пиком своего прогресса:

“Это лучший сезон в моей карьере. Я достиг многого, сыграл замечательные матчи. Думаю, что очень вырос как игрок на корте. Да, всегда можно лучше, но я точно не могу жаловаться на этот год.

Моя цель в теннисе – быть рядом с лучшими игроками в истории. Но это не то, о чем я думаю каждый день. Я уже достиг больших результатов, но не знаю, сколько еще турниров выиграю. Для меня важно заботиться о деталях каждый день, хорошо тренироваться и двигаться по правильному пути. Я стараюсь быть лучшим игроком и лучшим человеком, каким могу быть”.

На старте Japan Open Алькарас встретится с аргентинцем Себастьяном Баесом, а дальше может сыграть против Алехандро Табило, который только что выиграл титул в Чэнду.

“Я знаю игроков, которые побеждали в Токио раньше, и очень хочу присоединиться к этому списку. Было бы честью видеть свое имя рядом с Федерером, Надалем, Джоковичем или Марреем. Это одна из причин, почему я здесь – хочу показать свой лучший теннис и выиграть трофей”.



