Ролан Гаррос. Гауфф остановила серию Кис и второй сезон подряд сыграет в полуфинале

Коко Гауфф выиграла четвертьфинальный матч на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Коко Гауфф (США, 2) – Мэдисон Кис (США, 7) 6:7(6), 6:4, 6:1

Американская теннисистка сравняла счет в очных противостояниях с соотечественницей (3-3) и остановила ее победную серию на турнирах Grand Slam. Напомним, что в январе Кис стала чемпионкой на Открытом чемпионате Австралии.

Гауфф пятый раз в карьере вышла в полуфинал на “мэйджоре” и третий раз ей это удалось в Париже. 21-летняя Коко стала самой юной американкой с 1982 года (16-летняя Андреа Джагер), которая дважды подряд дошла до этой стадии на Ролан Гаррос.

Также Гауфф стала самой юной американкой в Открытой Эре, которая выиграла 25 матчей в основной сетке Ролан Гаррос.

За свой третий финал на уровне Grand Slam (и второй в Париже) Коко Гауфф будет бороться с победительницей матча Мирра Андреева (-, 6) – Лоис Буассон (Франция, WC).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua