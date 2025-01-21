Что приносит Элине Свитолиной успех на Australian Open-2025: разбор игры украинки от известного аналитика

Известный теннисный аналитик Джефф Сакманн написал статью, в которой разобрал изменения в игре украинской теннисистки Элины Свитолиной, а также рассказал о ее шансах в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии против американки Мэдисон Кис.



Портал “Большой теннис Украины” представляет полный перевод материала Джеффа Сакманна

“Начнем с интересной статистики: в матче четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии Элина Свитолина выиграла 67% очков, играя с бэкхенда. Для сравнения, средний показатель тура составляет нейтральные 50%. Свитолина, благодаря своему мастерству на этом фланге, в среднем выигрывает 51% очков.

Но это еще не все. Обычно, если статистика розыгрышей превышает 50%, это объясняется большим количеством выигрышных ударов. Однако в матче против Вероники Кудерметовой Свитолина нанесла всего один виннер с бэкхенда. Она также вынудила соперницу допустить две ошибки, но сама совершила пять невынужденных ошибок. Все это говорит о том, что ее очки с бэкхенда были результатом грамотного построения розыгрыша, а не стремления к рискованным ударам. (Правда, нестабильность Кудерметовой тоже сыграла свою роль.)



Ее мастер-класс по игре с бэкхенда, после еще одного сильного выступления на задней линии против Жасмин Паолини в третьем круге, напоминает о лучших временах Свитолиной. Украинка, которой сейчас 30 лет, прошла через множество травм, беременность и постоянные отвлекающие факторы, связанные с войной в ее родной стране. Согласно моим рейтингам ELO*, пик ее формы пришелся на период почти семь лет назад, когда она сенсационно обыграла Симону Халеп в финале турнира в Риме в 2018 году. Это целая вечность по теннисным меркам: Свитолина не входила в топ-10 с 2021 года.

И все же, вот она, в четвертьфинале в Мельбурне. Это ее двенадцатый четвертьфинал на турнирах Большого Шлема и четвертый после того, как она стала матерью. Год назад она могла бы добавить еще один в свой актив. После изнурительного финала в Окленде, где она уступила в начале сезона 2024 года, Свитолина уверенно прошла три круга на Открытом чемпионате Австралии, но затем из-за травмы снялась по ходу матча против Линды Носковой в четвертом круге. В этом году она пропустила подготовительные турниры, чтобы сохранить силы, и показывает свой лучший теннис на большой арене. Завтра ее ждет встреча с Мэдисон Кис, и у нее есть шанс зайти еще дальше.

Свитолина версии 2.0, вероятно, уже никогда не выйдет на уровень, который она демонстрировала в середине 2010-х. Она чуть менее быстра, и ей приходится тщательно планировать свой график. Но, как и все игроки, успешно пережившие вторую главу карьеры, она адаптировала свою игру под новые реалии. Она остается контратакующим игроком, опирающимся на один из самых надежных бэкхендов в туре. Однако новая Элина обрела оружие первой подачи, о котором ее молодая версия могла только мечтать.

Ударная мощь

Пусть Елину Свитолину и нельзя спутать с Ариной Соболенко на подаче, но 30-летняя теннисистка наносит куда больше урона, чем раньше.

Вчера в матче против Кудерметовой средняя скорость первой подачи Свитолиной составила почти 103 мили в час (165 км/ч). У меня есть данные о скорости первой подачи более чем в 70 ее матчах на “мэйджорах”, и такого уровня она достигала всего в пяти из них, в основном на Уимблдоне. Когда она дошла до четвертьфинала US Open в 2021 году, ее средняя скорость первой подачи во всех пяти матчах была ниже 100 миль в час.

Это небольшое улучшение, но в сочетании с возросшей точностью первой подачи оно дает результаты. В матчах, записанных в базе Match Charting Project, в 2024 году она чаще выигрывала розыгрыши после первой подачи, чем в среднем за карьеру. Однако даже улучшенные показатели этого сезона меркнут на фоне того, что она демонстрирует в Мельбурне:



Вторая колонка, показывающая процент очков, выигранных Свитолиной с подачи или второго удара после подачи, – это именно то, где игроки зарабатывают свои очки. Каким бы хорошим ни был твой розыгрыш с задней линии, отыграться в категории «легких очков» крайне сложно. До 2024 года украинка находилась в середине списка по обоим этим показателям. Но форма, которую она демонстрирует в последние дни, – это совершенно другой уровень.

Эти цифры особенно впечатляют против такой защитницы, как Паолини. Хотя итальянка, возможно, и не настолько сильна, как это предполагает ее 4-е место в рейтинге, она безусловно является элитной принимающей. В записанных матчах прошлого года она возвращала в игру почти три четверти первых подач соперниц. Однако Свитолина позволила ей вернуть всего 64%. И, как видно из статистики подачи или второго удара, Паолини мало что могла сделать даже в тех случаях, когда ей удавалось вернуть мяч. В среднем итальянка выигрывает более половины очков на первой подаче соперниц, если ей удается сделать возврат. В пятницу она выиграла всего 6 из 23 таких очков.



Есть лишь одно замечание к выступлению Свитолиной в третьем круге. Эти результаты были достигнуты за счет рисков, и ей удалось попасть первой подачей менее чем в половине случаев. Это был день крайностей: 48% попаданий первой подачи, 83% выигранных очков на первой подаче и 42% на второй. Если бы она целенаправленно стремилась к более типичному показателю 60% попаданий первой подачи, ее процент выигранных очков, скорее всего, оказался бы ниже. Но против первоклассной принимающей ее тактика доказала свою правильность.

Та самая полступенька

До сих пор мы обсуждали то, что украинка может контролировать. Но не менее важно то, чего она контролировать не может: процесс старения и его влияние на остальные аспекты ее игры.

Вот общий взгляд на то, как ее текущий уровень соотносится с пиком 2017–2020 годов, измеренный по проценту выигранных очков на первой и второй подачах, а также по проценту выигранных очков на приеме:



Приблизительно однопроцентное падение по всем параметрам. Это логично, если искать объяснение разнице между игроком, который находится в районе 5-го места в рейтинге, и тем, кто должен располагаться примерно на 20-м месте. (Рейтинг ELO более оптимистичен, чем официальное 27-е место Свитолиной.)

Теперь посмотрим на те же показатели, но только на хардовых покрытиях:



На пике формы Свитолина демонстрировала примерно одинаковый уровень игры на всех покрытиях. Сейчас же профиль ее игры по покрытиям изменился. Агрессивная подача приносит свои плоды, но на быстрых кортах ей, похоже, сложнее доминировать на приеме.

30-летняя теннисистка всегда стремилась к тому, чтобы как можно больше подач возвращались в игру. Согласно данным MCP, она возвращала мяч в игру в 77,5% случаев, но в прошлом сезоне этот показатель снизился до 76,4%. Оба показателя близки к лидирующим в туре. Однако игроки, которые придерживаются столь оборонительной тактики, обычно не выигрывают большой процент очков после таких возвратов, и Свитолина не является исключением: ее показатель выигрышей на приеме составляет 51,5% – примерно средний уровень по туру. Это стратегия с низким риском и относительно низким вознаграждением.

Против сильных подающих результаты могут быть неутешительными. Например, против Арины Соболенко в Цинциннати прошлым летом Свитолина вернула менее 65% подач, а Онс Жабер ограничила ее до 67% на Уимблдоне. В Аделаиде три года назад Мэдисон Киз была настолько сильна на подаче, что Свитолина смогла вернуть лишь половину подач в игру. На пике карьеры для украинской теннисистки редко случалось опускаться ниже 70%.



Таким образом, результаты на хардовых покрытиях во многом зависят от соперника. В этом плане матч против относительно слабой в подаче Паолини оказался удачным жребием. Как только подача и плюс-один завершались, Свитолина могла держаться на равных с любой соперницей. Против итальянки она выиграла 60% розыгрышей, которые длились четыре и более ударов. В матче с Кудерметовой, как мы видели, все оказалось еще проще. Как только Элине удавалось сыграть бэкхендом, россиянка, по сути, сдавалась.

Безумный четвертьфинал

Следующее испытание для Свитолиной совершенно иное. За пять встреч с Мэдисон Киз она одержала две победы, обе на турнирах Grand Slam – на Australian Open и US Open в 2019 году. Однако даже в молодые годы Элина не могла нейтрализовать подачу американки. В их личных встречах Свитолина выиграла около 36,5% очков на приеме и ни разу не поднималась выше 43,3% в отдельном матче.

Маржа для украинской теннисистки завтра будет минимальной. Хотя Свитолина и улучшила свою подачу, большинство очков она набирает благодаря комбинации подачи и следующего удара, а не за счет неразыгранных мячей. Это работает против таких соперниц, как Паолини, но Кис наносит мощные удары практически по каждому мячу, включая сильные подачи. В недавнем финале в Аделаиде против Джессики Пегулы (Кис выиграла 6:3, 4:6, 6:1), которая в целом схожа по стилю с Свитолиной, Кис ограничила розыгрыши на подаче соперницы до средней длины в 3,1 удара. Это много коротких «розыгрышей», что уменьшает шансы Элины использовать слабый второй мяч.

На приеме Свитолина будет еще более уязвима. Как мы уже видели, Кис ответственна за один из худших матчей в карьере украинской теннисистки. В их матче в Аделаиде в 2022 году Свитолина выиграла лишь 22% очков на приеме. Чем дольше розыгрыш, тем лучше для Элины. Но Кис будет делать все возможное, чтобы комментаторы вообще не использовали слово «розыгрыш». В своем финале в Аделаиде американка довела среднюю длину розыгрышей на своей подаче до всего 2,6 удара.

У Свитолиной может быть мало контроля над ходом матча, но это не значит, что у нее нет шансов. Моя модель прогнозов оставляет ей достаточно возможностей, давая 42,5% шансов на выход в полуфинал. Агрессивная тактика Кис часто дает сбои, а постоянные травмы могут повлиять на любую из соперниц. Если американка не сможет подавать на 100% своих возможностей или будет вынуждена перейти на более пассивную игру, андердог сразу этим воспользуется. В более длинных розыгрышах Свитолина является явным фаворитом. Ей остается лишь надеяться, что она получит шанс сыграть такие розыгрыши.”

* – Рейтинг ELO от Tennis Abstract – это статистическая модель, которая оценивает уровень теннисистов на основе их выступлений. В отличие от официального рейтинга ATP и WTA, который учитывает результаты за последние 52 недели, ELO-фактически измеряет текущую форму игрока.



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