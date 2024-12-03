«Нью-Джерси» победил «Рейнджерс», Панарин сделал голевую передачу

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в матче с «Нью-Джерси» (1:5). Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Нью-Джерси» на выезде переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

За «Дэвилз» дублем отметился Джек Хьюз, еще по шайбе забросили Йеспер Братт, Доусон Мерсер и Даги Хэмилтон.

Автором единственного гола «Рейнджерс» стал Крис Крайдер. Нападающий команды Артемий Панарин отдал результативную передачу. Голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 23 из 28 бросков соперника.

«Нью-Джерси» с 36 очками за 28 игр лидирует в Восточной конференции, «Рейнджерс» набрали 27 очков в 24 матчах и идут 6-ми.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)

Голы: Братт — 12 (Палат, Ковачевич), 1:27 — 0:1. Мерсер — 6 (Л. Хьюз), 7:10 — 0:2. Хэмилтон — 5 (бол., Д. Хьюз, Братт), 29:04 — 0:3. Д. Хьюз — 10 (Л. Хьюз, Братт), 32:38 — 0:4. Крайдер — 10 (бол., Зибанежад, Панарин), 33:29 — 1:4. Д. Хьюз — 11 (бол., Братт, Хэмилтон), 38:56 — 1:5.

Вратари: Шестеркин — Маркстрем.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 39 (12+18+9) — 27 (7+18+2).

Наши: Панарин (16.43/3/-1) — -.

3 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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