Не верят в украинца? Соперник Богачука сразится за титул чемпиона мира

Сергей Богачук

21 декабря украинский боксер Сергей Богачук (24-2, 23 КО) выйдет в ринг против представителя Узбекистана Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО).

До поединка осталось почти три недели, однако узбекистанец узнал имя следующего соперника – 22 февраля сразится за титул временного чемпиона мира по версии WBC Вирджила Ортиса (22–0, 21 КО). Независимо от результата поединка с Богачуком, Мадримов все равно будет иметь шанс завоевать пояс чемпиона.

Дикую ситуацию прокомментировал промоутер украинского боксера Том Леффлер:

«Вы портите себе карму, когда делаете такие вещи. Сергей имеет около 90% нокаутов, дважды отправлял Ортиса в нокдаун. Он собирается нокаутировать Мадримова 21 декабря, чтобы больше не было никаких шуток с судьями. Мы движемся шаг за шагом. Сергей уверен в своих силах и сосредоточен на том, чтобы победить Исраила», – сообщил промоутер.

sport.ua