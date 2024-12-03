Айо Комацу: В Абу-Даби нам есть, за что побороться

Предстоящий этап – последний для Нико Хюлкенберга и Кевина Магнуссена в Haas F1, и они хотели бы уйти красиво…

Айо Комацу, руководитель команды: «Мы с нетерпением ждем концовку сезона в Абу-Даби, где нам есть, за что побороться.

Трасса очень гладкая, состоит из медленных и среднескоростных поворотов, переходящих в две длинные прямые – при настройке машины нам предстоит решать совсем иначе задачи, чем на двух прошлых этапах. Мы постараемся заработать очки двумя машинами, чтобы максимизировать наши шансы на шестое место в Кубке конструкторов».

Нико Хюлкенберг: «У нас остался один этап с Haas F1, и, конечно, он будет особенным. Мы сделаем всё, чтобы это приключение на самом высоком уровне».

Кевин Магнуссен:«В своей последней гонке с Haas F1 я надеюсь на отличный результат. Конечно, мы мечтаем отыграться после того, как уступили Alpine в Катаре. Мы отстаем на пять очков и должны полностью выложиться, чтобы попытаться выйти вперед.

В Абу-Даби всегда проходят яркие гонки, это финал сезона, вокруг нее всегда много шумихи, и я надеюсь на хороший уик-энд».

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