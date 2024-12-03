Легендарный австралийский теннисист, выигравший 19 титулов Grand Slam, скончался на 91 году жизни

Официальный сайт Федерации тенниса Австралии опубликовал сообщение о том, что 3 декабря ушел из жизни Нил Фрэйзер.



За свою карьеру австралийскому теннисисту удалось выиграть три турнир Grand Slam в одиночном разряде — Уимблдон в 1960 году и Открытый чемпионат США в 1959 и 1960 годах. Также он 11 раз становился чемпионом “мэйджоров” в парном разряде и еще пять титулов выиграл в миксте. Фрэйзер являлся первой ракеткой мира в 1959 и 1960 годах.

В статусе игрока Нил Фрейзер четыре раза становился победителем Кубка Дэвиса, а затем на протяжении 24 лет был капитаном сборной Австралии, выиграв командный чемпионат еще четыре раза. В 1984 году он стал членом Международного зала теннисной славы.

Дважды, в финалах “мэйджоров” Нил Фрейзер побеждал своего соотечественника Рода Лэйвера, завоевав титулы чемпиона Уимблдона и США в 1960 году. Впоследствии Лейвер станет первым и пока единственным игроком, кому удалось завоевать все четыре титула Grans Slam в одном сезоне (1969).

“Я глубоко опечален известием о смерти моего дорогого товарища и коллеги-левши Нила Фрейзера. Он был настоящей жемчужиной золотой эры австралийских теннисных легенд – невероятный первый номер мирового рейтинга, чемпион турниров Grand Slam и икона Кубка Дэвиса.

Нил обыграл меня в двух крупных финалах, подтолкнув меня к тому, чтобы стать лучшим игроком. Примите мои искренние соболезнования [его жене] Тее и всей семье Нила. Мне будет очень не хватать тебя, дружище. Покойся с миром”, – написал в своих социальных сетях Род Лейвер.

btu.org.ua