Словакия – Германия: прогноз и и где смотреть матч отбора ЧМ

4 сентября на стадионе «Тегельне поле» состоится матч квалификации чемпионата мира-2026 в Европе. Национальные сборные Словакии и Германии выйдут на поле в 21:45 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Где смотреть

Для жителей Украины игра будет транслироваться на платформе MEGOGO. Список платформ, где проводятся трансляции в других странах, находится на официальном сайте УЕФА.

Словакия

Словацкая сборная вновь заявила о себе на больших турнирах, приняв участие в Евро-2024. Тогда подопечные Франческо Кальцоны удивили многих, обыграв Бельгию, а в 1/8 финала сумели навязать борьбу Англии и вели в счете до последних минут основного времени. Тем не менее команда все же вылетела, а в Лиге наций уступила первое место в группе сборной Швеции.

В стыковых матчах против Словении словаки дважды сыграли вничью 0:0, однако пропустили в дополнительное время и завершили борьбу. В июньских товарищеских встречах команда снова разочаровала: разгромное поражение 1:4 от Греции и минимальное 0:1 от Израиля без забитых мячей.

Германия

Сборная Германии при Юлиане Нагельсманне заметно преобразилась. Тренеру пришлось принимать команду после увольнения Ханси Флика — первый случай в истории немецкого футбола, когда наставника сняли после череды неудач в товарищеских матчах. Нагельсманн быстро перестроил игру, и на домашнем Евро немцы уступили лишь Испании в экстра-тайме.

Однако в Лиге наций результаты оказались противоречивыми. В марте команда проиграла Италии, а в финальном раунде, проходившем в Германии, потерпела поражения от Португалии (1:2) и Франции (0:2). Тем не менее букмекеры уверены, что нынешняя сборная способна реабилитироваться.

Статистика личных встреч

Словакия и Германия встречались пять раз за последние двадцать лет. Баланс сил складывается в пользу немцев: три победы Германии и два успеха словаков.

Прогноз на матч

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является Германия. Подопечные Нагельсманна должны оправдать ожидания и одержать победу с форой в один мяч. Коэффициент на такой исход — 1,75.

