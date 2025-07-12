ФК «Буковина» подписал Виталия Дахновского до 2027 года

Футбольный клуб «Буковина» Черновцы усилил состав новым игроком: контракт с командой подписал 26-летний фланговый полузащитник Виталий Дахновский, который ранее успешно выступал за «Верес» из Ровно в Украинской Премьер-лиге. О трансфере официально сообщили на странице клуба в Facebook, отметив, что соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Виталий Дахновский родом из Львова и является воспитанником местного клуба «Львов». В период с 2012 по 2017 год он провёл за молодежные и юношеские команды этого клуба 83 матча, забив 16 голов. В сезоне 2017/18 Виталий перешел в «Верес», где сначала играл за молодежный состав, а позже продолжил карьеру в клубе «Львов» U-21. Интересно, что Дахновский имеет также международный опыт — он провел 18 матчей за польский клуб третьей лиги «Висла» (Сандомир), отличившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Ключевым этапом карьеры Виталия стал период с 2020 года, когда он снова стал игроком «Вереса». С этой командой полузащитник завоевал золотые медали Первой лиги Украины и помог клубу выйти в УПЛ. В составе «Вереса» Дахновский выступал на протяжении четырех сезонов как игрок основного состава. За это время он провел 130 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 15 забитых мячей и 19 голевых передач. «Мы рады приветствовать такого опытного и техничного игрока в составе. Уверены, что он усилит наши позиции в атаке», — отметили в заявлении ФК «Буковина».

Номер 8

Теперь Дахновский будет защищать цвета «Буковины» под номером 8. Этот клуб остается единственной профессиональной футбольной командой Черновицкой области, а в истории независимой Украины она провела в УПЛ всего два сезона — в 1992 и 1993 годах. В последние годы команда выступала в основном во Второй лиге. Однако с начала 2024 года у клуба появился новый инвестор — Владимир Дубинский, который поставил задачу вывести «Буковину» в Премьер-лигу уже в 2025 году.

Чтобы попасть в УПЛ, «Буковине» необходимо занять первое или второе место в Первой лиге, либо пробиться через стыковые матчи, если команда окажется на третьей или четвертой позиции. С учетом подписания опытного полузащитника, шансы клуба существенно возрастают.

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