Эдуард ЗАХАРЧЕНКО: «Хочу забить больше, чем Рон Хекстолл»

ХК Кременчуг. Эдуард Захарченко в плей-офф-2025

В нынешнем плей-офф вратарь «Кременчуга» Эдуард Захарченко одна из главных фигур в составе своего клуба. В полуфинальной серии против «Сокола» лучший вратарь чемпионата Украины-2023 уже заставил о себе говорить после шатаута в Киеве, а также громкой драке с полевым игроком киевлян Вадимом Мазуром, после чего оба участника конфликта отбыли по матчу дисквалификации. И вот голкипер сборной Украины вновь в центре внимания: во второй игре финала плей-офф против «Киев Кэпиталз» Захарченко забил гол в пустые ворота броском через всю площадку и стал первым вратарем в истории чемпионатов Украины, который забросил шайбу. Через день после не рядового события Sport.ua детально поговорил с героем матча №2.

– Эдуард, прими поздравления с историческим голом, а команду – с победой (4:1)! Идеальный вечер в Киеве?

– Спасибо, но идеальным он не получился из-за отсутствия шатаута. Партнеры не подстраховали меня, немного курьезный гол пропустил.

– Какие эмоции переживает вратарь, который на днях вписал свое имя в летопись украинского хоккея?

– Порадовался, но эйфория не захлестнула. Наверное, ее и не было. Честно говоря, не самый удобный момент для празднования вратарского гола в финале плей-офф. Сейчас фокусируемся на командной работе и выступлении «Кременчуга», а не на моем локальном достижении.

– Тем не менее – это событие для нашего чемпионата!

– Я оценил, так как родители, друзья и большое число бывших партнеров поздравили, в том числе из Венгрии и Италии, где я выступал. Много где пост и ролик с голом облетел социальные сети и украинские паблики. Приятно!

– Партнеры в «Кременчуге» как-то особенно отреагировали?

– Естественно, многие не видели подобных голов на таком уровне, поэтому все были в шоке (улыбается). Но, думаю, парни обрадовались командному успеху, потому как бонусы в виде премиальных мы получаем за победу, а не отдельно за вратарские голы.

– Шайба в исполнении Эдуарда Захарченко – удача или плод многолетних тренировок?

– Конечно, на тренировках я регулярно бросаю через всю площадку по пустым воротам до того, как появляются на льду полевые игроки.

– Сколько в среднем за сезон выпадает шансов бросить по пустым воротам?

– В этом сезоне у меня было два шанса: один раз я собирался произвести попытку, но шайба мимо пролетела, не смог остановить и бросить, а в еще одном эпизоде я промахнулся. Выходит, с третьей попытки воспользовался моментом.

– Кому хотел бы посвятить свой гол?

– Любимой жене. Она сейчас в Литве, только-только вернулась с женского чемпионата мира, где вместе со сборной выиграла ЧМ в своей группе и повысилась в классе.

– Это правда, что в сборной Украины тренерский штаб ограничивает тебя в игре клюшкой, чтобы исключить «привозы»?

– Да, я не имею права отдавать передачу под чужую синюю линию, есть другие тактические моменты, которые надо выполнять. Однако исключать импровизацию тоже нельзя…

– Кто из вратарей в мировом хоккее лучше других играет клюшкой?

– Никогда специально не следил за этим. Не могу сказать, что кто-то умеет владеть лучше, а кто-то хуже. Либо ты можешь, либо вообще не можешь.

– Как думаешь, кто-то из украинских вратарей может составить конкуренцию Эдуарду Захарченко в умении активно орудовать клюшкой: делать длинные передачи, набирать очки, забрасывать шайбы?

– Мне кажется, все по чуть-чуть пробуют играть: Богдан Дьяченко из «Сокола», мой партнер Кирилл Кучер… А вот за Никитой Гордюшиным из «Шторма» не замечал особо игру клюшкой. Не знаю, может, боится и поэтому не получается.

– Вратарь-«революционер» Рон Хекстол из «Филадельфии» в конце 80-х забросил две шайбы в НХЛ: одну в регулярном чемпионате, а вторую – в плей-офф. А какая следующая бомбардирская цель у Захарченко?

– Забить больше, чем Рон Хекстол! Пусть и не в НХЛ (улыбается).

– Вернемся к украинскому финалу плей-офф. «Кременчуг» увез из Киева одну победу в двух играх. Все идет по плану для твоей команды?

– Вообще-то мы рассчитывали на две победы в Киеве, но имеем то, что заработали. Сейчас в серии до четырех побед равенство: 1–1. Забрали одну игру, получили эмоциональный подъем, продолжаем работать дальше.

– На сколько матчей растянется серия?

– Соперник непростой, жесткий, играет в схожей с нами манере, так что, думаю, серия затянется по максимуму – до семи игр. Но очень бы этого не хотелось. Кто победит? Многое будет зависеть от того, как сыграют вратарские бригады.

– Как думаешь, кто претендент на звание MVP плей-офф по итогам полуфинальных серий?

– Пусть это прозвучит нескромно, но среди вратарей назову себя. А из числа полевых игроков выделил бы Артема Целогородцева. Он и в финале хорошо продолжил. В последней игре в Киеве Артем сильно ушиб ребра, но сумел найти силы вернуться на лед и забить важную шайбу, которая оказалась победной.

– Кто сильнее в плей-офф: «Кэпиталз» или «Сокол»?

– Однозначно, «Кэпиталз»! Если бы киевские команды встретились между собой в финале, то серия бы закрылась 4–0 в пользу команды Вадима Шахрайчука.

– Кто самый опасный хоккеист «Кэпиталз» для тебя?

– Непредсказуемая команда, где не знаешь от кого ждать угрозы. Взять того же Никиту Лесникова, который весь сезон отыграл в защите, а потом появился в атаке в финале №1 и сразу забил.

– У кого самый мощный бросок в чемпионате Украины?

– У моего партнера по «Кременчугу» – Виталия Ляльки. Что кистевой, что щелчок. На втором месте – Виктор Никонов со «Шторма». Самый неудобный – у Виктора Захарова из «Сокола». Из-за его антропометрии, длины рук и клюшки непросто фокусироваться на его бросках.

– Как тебе уровень визави из «Кэпиталз» – чеха Радека Хааса?

– Ничего выдающегося. Единственное, что непривычно для наших хоккеистов, это то, что Хаас праворукий вратарь. Там, где у всех других вратарей в нашем чемпионате ловушка, у чеха – блин. Нужно подстраивать свои броски по-другому. Возможно, «Шторм» так и не приспособился к вратарю «Кэпиталз» в полуфинале.

– Ты, к слову, также начинал сезон в «Шторме», но перед новым годом тебя обменяли в «Кременчуг». Вспомнишь свою реакцию?

– Обрадовался тому, что вернулся в «Кременчуг», куда я собирался перейти еще летом и вел переговоры на тот случай, если в Одессе проект не запустится. В Кременчуге я раньше играл, всех знаю и чувствую здесь себя, как дома. В то же время я расстроился известию, так как изначально в Одессе планировали строить команду вокруг меня, но вскоре Захарченко оказался плохим, якобы начал нехорошо влиять на коллектив и от меня избавились. Мол, так будет лучше всем. Что же, как я и хотел летом, – в итоге оказался в Кременчуге. Все, что ни делается, – к лучшему! Наша команда в гонке за чемпионство!

sport.ua