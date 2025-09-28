Примера. Райо Вальекано – Севилья 0:1. Победа совсем не по игре

7-й тур Примеры.
Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" – "Севилья" – 0:1
Гол: Адамс, 87
"Райо Вальекано": Баталья — Рациу, Лежен, Сисс, Чаваррия — Паласон (Трехо, 78), Диас (Лопес, 67), Валентин (Бесерра, 90+2), Гарсия — Де Фрутос (Перес, 67), Алемао (Камельо, 7).
"Севилья": Влаходимос – Кармона, Аспиликуэта, Маркао, Кардозу (Мартинес, 77), Суасо – Агуме (Соу, 77), Менди – Санчес (Пеке, 90+3), Ромеро (Адамс, 69), Варгас (Янузай, 6)
Предупреждения: Лежен, 34, Трехо, 82, Камельо, 90+2 – Кармона, 48, Пеке, 90+5.
Удаление: Камельо, 90+8.