Ига Швёнтек: “Я уже достигла большего, чем когда-либо могла себе представить, победы и рекорды не являются для меня источником мотивации”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек пообщалась с журналистами после выхода в третий круг на турнире WTA 1000 в Пекине



В своем стартовом матче на соревнованиях в столице Китая Ига Швёнтек легко победила обладательницу “wild card” Юань Юэ.

– Как для вас прошел первый матч на China Open?

– Это было замечательно. Я действительно соскучилась по этому стадиону, он невероятный. Матч получился качественным, нелегким, особенно во втором сете, где каждый гейм был напряженным. Рада, что сыграла хорошо и у меня есть шанс провести еще один матч.

– Если говорить о скорости покрытия, оно такое же, как два года назад?

– Да, думаю, что да. Хотя сегодня условия отличались от предыдущих дней. В целом ожидаю, что турнир будет проходить в более сухой и жаркой погоде, к этому и нужно приспосабливаться.

– Наблюдая за вами в течение последних нескольких лет, мне кажется, что за последний год, наверное, 18 месяцев ваша личность несколько изменилась во время игры. Просто кажется, что стало больше эмоций, немного больше агрессии. Можно ли так сказать? Если это так, считаете ли вы, что это также произошло после того, как Арина Соболенко заняла первое место в рейтинге, и вы демонстрируете больше решимости вернуть это место?

– Спасибо за то, что слишком сильно анализируете это (улыбается). Но нет. Я не изменилась из-за того, что я сейчас вторая. Я не думаю об этом каждый день, особенно во время матча. Возможно, дело в опыте, в возрасте, но точно не в рейтинге. В начале года я немного зацикливалась на первой позиции, но это было всего несколько недель. Это не может изменить вашу личность на корте, было бы странно, если бы это было так. И вообще я считаю, что это было бы нездорово.

– Как вы реагируете на такое внимание фанатов в Китае, например, когда вам подарили книгу с рисунками?

– Это было красиво. Фанаты в Азии прилагают много усилий, их подарки имеют истинное значение. Два года назад я была шокирована. Сейчас еще больше. Это мотивирует нас. Я уже привыкла, что за тренировками наблюдают. Иногда хочется приватности, но в целом это часть работы. Если люди хотят смотреть мои тренировки – я не против. Возможно, там я иногда ругаюсь больше, не такая собранная на тренировке, как в матче (улыбается).



– Эта победа придает вам уверенности на остаток турнира?

– Трудно смотреть на это с такой точки зрения, потому что я на самом деле просто стараюсь думать о следующем матче, двигаться шаг за шагом. Весь путь состоит из этих маленьких шагов, на которых я сосредотачиваюсь. Первый матч всегда хорошо просто пережить, почувствовать корт, почувствовать условия. Я знаю, что будут разные матчи с разными соперниками. Это не так, что я сегодня играла великолепно, поэтому я считаю само собой разумеющимся, что буду играть великолепно до конца турнира. Я должна быть готова к каждому матчу. Но, конечно, хорошо иметь опыт и черпать положительную энергию из победы.

– Когда вы смотрите на календарь на год вперед, что приходит вам в голову? Вы думаете о том, чтобы побить рекорды? Может быть, это лишнее давление, без которого можно обойтись? Какова ваша конечная цель в карьере?

– Когда я смотрю на календарь, я думаю, что мы играем слишком много, и график просто сумасшедший. Это, наверное, первое, что приходит мне в голову. Поэтому я стараюсь разделить год на отрезки и концентрироваться только на следующем отрезке.

После четырехнедельной предсезонной подготовки и восьми дней отпуска, если бы я посмотрела на конец декабря и подумала, что мне предстоит 11 месяцев играть на пике своей формы, я бы, наверное, почувствовала себя подавленной. Лучше просто идти шаг за шагом, потому что график действительно очень напряженный и тяжелый.

А цель? Я уже достигла большего, чем когда-либо могла себе представить. Я просто стараюсь развиваться как игрок и осваивать новые навыки, сосредоточиваясь на улучшении тех аспектов своей игры, которые, по моему мнению, нуждаются в улучшении. Победы и рекорды не являются для меня источником мотивации.



btu.org.ua