Футбол

На фоне возвращения в старт. У вратаря Барселоны всего два поражения в составе команды

    • В рамках очередного тура Ла Лиги "Барселона" сегодня принимает "Реал Сосъедад". Из-за травмы испанского голкипера Жоана Гарсии на воротах в матче должен сыграть прошлогодний талисман каталонского клуба – польский вратарь Войцех Щенсный.

    Интересно, что футболист присоединился к состоянию "блаугранас" в прошлом сезоне из-за травмы Марк-Андре Тер Штегена, возобновив собственную карьеру. За это время поляк успел сыграть 30 матчей, из которых 24 победы, 4 ничьи и всего два поражения.

    Добавим, что главный тренер "Барселоны" Ханси Флик накануне матча выразил свое абсолютное доверие голкиперу и отметил успешность команды в прошлом сезоне вместе с Войцехом.

    www.ua-football.com

