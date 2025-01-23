ОФИЦИАЛЬНО. Бой украинца за титул чемпиона мира в Киеве отменен

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Лерена

Всемирный боксерский совет (WBC) принял несколько важных решений, которые касаются чемпионов в различных весовых категориях. Изменения коснулись и украинского боксера.

Руководство WBC решило отменить титульный поединок в бриджервейте, который должен был состояться в Киеве. Украинский претендент Сергей Радченко (11–7, 5 КО) остался без соперника – обладатель титула Кевин Лерена (30–3, 14 КО) несколько раз просил перенести эту встречу, а позже и вовсе отказался ехать в Киев. Причины такого решения от боксера из ЮАР не сообщаются.

Изначально, титульный поединок планировали на январь, потом перенесли на февраль. Лерена позже пообещал выйти в ринг в марте, но терпение WBC лопнуло и бой отменили. Титул WBC останется в руках южноафриканца.

Сергей Радченко последний раз выходил на ринг 3 августа прошлого года, когда одолел соотечественника Андрея Пешича единогласным судейским решением.

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sport.ua