Роттердам. Де Минор выиграл десятый матч в сезоне и обойдет в рейтинге ATP Медведева, Беллуччи победил Циципаса на пути в дебютный полуфинал

На турнире АТР 500 в Роттердаме определилась первая пара полуфиналистов



Роттердам, Нидерланды • 3-9 февраля • хард (зал) • €2,563,150

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Алекс де Минор (Австралия, 3) – Даниэль Альтмайер (Германия, LL) 6:1, 6:4

Маттиа Беллуччи (Италия, Q) – Стефанос Циципас (Греция, 6) 6:4, 6:2

• Алекс де Минор выиграл 10-й матч в этом сезоне и 26-й раз в карьере сыграет в полуфинале турнира АТР. Благодаря этой победе австралиец обойдет в рейтинге АТР Даниила Медведева, который проиграл в Роттердаме во втором круге. За второй подряд финал на этих соревнованиях де Минор сыграет против “квалифаера” Маттиа Беллуччи.

• Маттиа Беллуччи вслед за Даниилом Медведевым (№7 АТР), выбил из турнира Стефаноса Циципаса (№12 АТР). Отметим, что до этого турнира в активе итальянца не было ни одной победы над соперниками из топ-20. Беллуччи впервые сыграет в полуфинале турнира АТР.

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