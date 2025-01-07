Хобарт. Анисимова, Мертенс и Линетт вышли во второй круг соревнований

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 250 в Австралии
Хобарт, Австралия • 6-11 января • хард • $275,094
Действующая чемпионка: Эмма Наварро (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Даяна Ястремская (Украина, 1) – Кэти Волынец (США) 2:6, 6:4, 6:1
Энн Ли (США, Q) – Слоан Стивенс (США, WC) 7:5, 6:1
Мария Лурдес Карле (Аргентина, Q) – Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:3, 3:6, 6:0
Маккартни Кесслер (США) – Ребекка Шрамкова (Словакия, 7) 6:3, 7:5
Аманда Анисимова (США, 3) – Дарья Сэвилл (Австралия, WC) 6:3, 6:3
Анна Бондар (Венгрия, Q) – Маяр Шериф (Египет) 7:5, 6:4
Грет Миннен (Бельгия) – Виктория Томова (Болгария, Q) 7:5, 6:3
Элина Аванесян (Армения, 6) – Ван Сиюй (Китай, Q) 6:3, 7:5
София Кенин (США, WC) – Лулу Сунь (Новая Зеландия, 5) 4:6, 6:3, 6:3
Анна Блинкова (-) – Бернарда Пера (Хорватия) 7:5, 6:4
Майя Джоинт (Австралия, WC) – Ольга Данилович (Сербия) 6:3, 6:3
Магда Линетт (Польша, 4) – Варвара Грачёва (Франция) 6:3, 3:6, 6:4
Камила Осорио (Колумбия) – Юань Юэ (Китай, 8) 6:2, 6:3
Вероника Кудерметова (-) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 7:5, 6:0
Рената Сарасуа (Мексика, LL) – Лучия Брондзетти (Италия, LL) 6:4, 6:3
Элизе Мертенс (Бельгия, 2) – Нурия Паррисас Диас (Испания, Q) 6:3, 6:1
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua