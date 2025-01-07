Дакар: Сауд Вариава стал самым юным победителем этапа

19-летний Сауд Вариава, выступающий за заводскую команду Toyota Gazoo Racing, стал самым молодым гонщиком в истории ралли-рейда «Дакар», ставшим победителем этапа в категории «Автомобили». Сегодня он быстрее всех преодолел дистанцию в 466 км, из которых 327 – это скоростные спецучастки.

Стоит подчеркнуть, что вчера у Сауда был довольно неудачный день, ведь он случайно столкнулся с машиной Жинеля де Вилльерса, своего напарника, соотечественника и наставника. Однако повёл себя очень достойно: без колебаний отдал ветерану «Дакара» несколько частей от своего гоночного внедорожника Toyota Hilux, что не помешало ему сегодня выиграть.

Хотя его преимущество перед Герленом Шишери, выступающим на MINI Rally 3.0 было совсем небольшим – чуть больше 30 секунд. Любопытно, что третий результат показал ещё один гонщик Toyota Gazoo Сет Квинтеро, и именно он до сегодняшнего дня был на первой строчке списка самых молодых победителей этапов в этой категории «Дакара».

Всего пару дней назад 22-летний американец впервые выиграл этап в классе Car, хотя вообще-то в предыдущие годы он выиграл немало этапов за рулём лёгких внедорожников категории T3.

Ряды гонщиков, кого перед стартом «Дакара» априори считали фаворитами, редеют, но лучшим из них остаётся Нассер Аль-Аттия: сегодня он показал 6-й результат. При этом катарский гонщик команды The Dacia Sandriders занимает второе место в общей классификации по итогам трёх этапов, уступая Хенку Латегану из Toyota Gazoo чуть больше семи минут. Причём только за сегодняшний день Аль-Аттийя отыграл у него почти четыре минуты.

Мы уже рассказывали о проблемах Себастьена Лёба, напарника Аль-Аттийи, который перевернулся на своей Dacia вскоре после старта этапа, но всё-таки смог на повреждённой машине добраться до финиша, хотя и с трудом.

Сдаваться он не собирается – впрочем, как и в случае с Карлосом Сайнсом, последнее слово останется за FIA.

«День прошёл не так, как бы нам хотелось. Мы потеряли час, и сейчас у нас такое чувство, что мы по шею в … (этом самом). Но ситуация такая, какая есть, мы просто должны продолжать гонку. Посмотрим, что будет дальше, даже если перспективы на победу теперь выглядят сомнительно», – невесело прокомментировал Лёб.

В двухколёсном классе свою первую победу на этапах «Дакара» одержал испанец Лоренцо Сантолино, заводкой гонщик французской компании Sherco, специализирующейся на производстве спортивных мотоциклов для таких категорий, как триал и эндуро. На финиш он примчался на 1 мин. 21 сек. раньше, чем Брэдли Кокс (KTM) и на 4 мин. опередив Рики Брабека (Honda). Но южноафриканец впоследствии получил 6-минутный штраф, поэтому Брабек поднялся на 2-е место по итогам этапа, а на третью переместился Скайлер Хауз, ещё один гонщик заводской команды Honda.

В категории Challenger (лёгкие внедорожники или T3) продолжает выигрывать этапы и уверенно лидирует аргентинский экипаж Николаса Кавильяссо на машине Tauris T3 Max. Впрочем, ещё до старта ралли-рейда Николас безапелляционно заявил: «Мы выиграем этот Дакар!»

В классе SSV сегодня сильнейшими были чилийцы Франсиско Лопес Контардо и Хуан-Пабло Латрак – кстати, это первая в 2025 году победа гонщиков, выступающих на мотовездеходах марки Can-Am.

В грузовой категории обостряется борьба за лидерство: лучше всех с сегодняшними трудностями справилось чешско-польское трио знаменитого Алеса Лопраиса. Но Лопраис, в отличие от прошлого года, едет не на грузовике Praga, а на Iveco Powerstar, подготовленном к «Дакару» силами команды со сложным названием InstaTrade Loprais Team De Rooy FPT.

«Конечно, мы довольны, что финишировали первыми, ведь это всегда радостный момент, особенно для Давида Крипаля, моего нового штурмана, ведь для него это вообще первая победа на этапе. Мы рады, что смогли всё преодолеть, поскольку старались ехать аккуратно, но при этом лидировали на протяжении всего дня», – прокомментировал Лопраис.

Его соотечественник Мартин Масик продолжает лидировать по итогам трёх этапов, но Алес сократил отставание до трёх с половиной минут.

В среду участников «Дакара» ждёт очень тяжёлый этап, потому что 415 километров скоростных спецучастков в основном проходят по пересечённой местности, покрытой вулканическими горными породами, а это означает, что техника будет испытывать повышенные нагрузки, и можно предвидеть, что статистика сходов будет расти.

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