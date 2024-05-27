Хавбек сборной Нидерландов пропустит Евро-2024

Плохие новости для команды

Полузащитник сборной Нидерландов и "Аталанты" Мартен Де Рон пропустит Евро-2024.

"На этой неделе я проиграл Кубок Италии, не смог сыграть в финале и выиграть Лигу Европы. В состоянии эйфории я провел много времени с медицинским персоналом, но оказывается, я не могу играть на Евро", — сказал Мартен.

Ожидается, что Де Рон восстановится вовремя к началу предсезонной подготовки. За свою международную карьеру в составе Нидерландов полузащитник провел 42 матча.

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