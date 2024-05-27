Промоутер Джошуа назвал фаворита в бою-реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы звездного британского хевивейтера Энтони Джошуа, поделился мыслями о возможном реванше между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Возможно, Усик думает, что сможет победить Фьюри и в бою-реванше, я считаю, что украинец является фаворитом во втором поединке. Реванш состоится, ведь первый бой был замечательным.

По моему мнению, первый бой был очень близким, но Усик победил заслуженно. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Тайсон провел следующий бой с Джошуа, но реванш с Усиком точно состоится», – сказал Хирн.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua