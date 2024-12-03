Фьюри объяснил, почему ничего не будет менять в тренировках перед Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри объяснил, почему не планирует вносить изменения во время подготовки к реваншу с Александром Усиком.

«Не понимаю, почему многие говорят, что я проиграл Усику из-за плохого тренировочного лагеря. Мой лагерь был великолепным, а Усик справедливо победил меня, отдайте ему должное.

Я прекрасно провел бой и Усик тоже. Я делал уже правильно и проиграл раздельным решением судей, поэтому я не буду ничего менять в своем тренировочном лагере», – сказал Тайсон.

Реванш состоится 21 декабря 2024 года.

Ранее известный тренер по боксу Дэйв Колдуэлл поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua