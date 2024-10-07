Кучеров и Шестеркин вошли в топ-10 игроков НХЛ по версии лиги

Игорь Шестеркин (в центре). Фото USA Today Sports
Официальный сайт НХЛ опубликовал десятку лучших хоккеистов лиги на момент начала сезона-2024/25.
Лучшим игроком считается нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, второе место в рейтинге занял форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на третьей строчке — Остон Мэттьюс из «Торонто».
В топ-10 попали два российских хоккеиста: вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (6-е место) и нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров (7-е место).
Топ-10 хоккеистов НХЛ по версии лиги:
1. Коннор Макдэвид (нападающий, «Эдмонтон»)
2. Нэйтан Маккиннон (нападающий, «Колорадо»)
3. Остон Мэттьюс (нападающий, «Торонто»)
4. Кэйл Макар (защитник, «Колорадо»)
5. Леон Драйзайтль (нападающий, «Эдмонтон»)
6. Игорь Шестеркин (вратарь, «Рейнджерс»)
7. Никита Кучеров (нападающий, «Тампа-Бэй»)
8. Александр Барков (нападающий, «Флорида»)
9. Мэттью Ткачак (нападающий, «Флорида»)
10. Куинн Хьюз (защитник, «Ванкувер»)