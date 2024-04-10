Тренерский штаб Почеттино недоволен игрой Мудрика

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Тренерский штаб Челси во главе с Маурисио Почеттино недоволен выступлениями украинского вингера «синих» Михаила Мудрика.

Об этом сообщает Football Insider.

Аргентинский специалист разочарован отсутствием влияния на игру команды со стороны Мудрика и английского полузащитника Рахима Стерлинга. Отмечается, что лондонцы будут искать нового вингера летом. Основным кандидатом на усиление атаки считается игрок Атлетика из Бильбао Нико Уильямс.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел за Челси 33 игры, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Накануне лондонцы с украинским игроком в составе потеряли победу над Шеффилд Юнайтед.

champion.com.ua